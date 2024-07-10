台塑四寶上半年稅後淨利年增6成，台塑、南亞看Q3優於Q2。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今日公告6月營收，受到半年庫存調整影響，四寶6月營收均較5月下滑，不過，台塑四寶上半年稅後淨利年增6成，而台塑（1301）、南亞（1303）認為第3季表現將優於第2季，至於台化（1326）、台塑化（6505）則因歲修之故，第3季營收恐低於第2季。

台塑四寶6月營收達1265.49億元、月減7.4%，累計今年1-6月營收來到7464.83億元、年增率達1.9%，上半年稅後淨利為156.82億元、年成長來到63.6%，若以上半年每股稅後盈餘（EPS）來看，台塑EPS0.25元、南亞EPS0.38元、台化EPS0.57元、台塑化EPS0.81元。

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台塑表示，第3季步入石化產品傳統需求旺季，且亞洲多家輕裂廠安排歲修，下游衍生物配合歲修或減產，加上石化同業故障檢修、市場供給減少，石化行情看漲，以及印度實施標準局認證、中國三中全會可望推出刺激經濟措施，有利產品銷售，預期第3季營收優於第2季。

南亞也說，無論是電子材料、化工產品、聚酯產品、塑膠加工產品等，目前看起來7月與第3季表現都會不錯。7月進入電子業傳統旺季，車載、網通伺服器等高頻速材市況穩定，加上品牌廠商推出具有AI應用的終端產品，激消費電子需求， 帶動材料、載板等業績增溫。

台化則表示，第3季因為有寧波PTA-6消缺、ARO-2定檢，銷售量將減少，營收比第2季減少；台塑化也說，煉油廠煉量第3季平均日煉量43.5萬桶（81%），再加上輕油裂解廠OL-1進行年度定檢及配合下游實際需求，預計第3季平均產能利用率47%。

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