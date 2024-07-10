2因素衝擊 中租-KY前6月稅後純益122.2億元、年減6％

中租-KY前６月稅後純益122.2億元、年減6%（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）今（10）日公告2024年6月自結營收獲利，雖中國（仲利國際）財政返還（退稅）已於6月底入帳，但較前（2023）年同期減少約人民幣2億元，再加上信用減損損失金額較去年同期增加，累計上半年合併稅後純益122.2億元、年減6%，EPS7.08元。

中租-KY公告6月自結合併營收為84.3億元，較去年同期成長5%，上半年累計營收為新台幣507.5億元，年增7%。細分3大市場表現，台灣、中國及東協市場的累計營收，分別成長9%、6%及4%；若與第一季相較，第2季合併營收成長3%。

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中租指出，6月單月自結合併稅後純益為23.9億元，較去年同期成長14%，每股稅後純益（EPS）1.45元；若與前月相較，當月獲利成長17%，主要因中國（仲利國際）財政返當月入帳。

不過，中租今年上半年的累計合併獲利仍較去年同期衰退，主要因信用減損損失金額較去年同期增加，且「中國財政返還」及「即征即退」等稅務利益，較去年同期減少約人民幣2億元，累計上半年合併稅後純益122.2億元、年減6%，EPS7.08元。

細分台灣、中國及東協等３大市場獲利表現，今年上半年累計獲利分別較去年減少4%、12%及26%，獲利年減幅度持續較前月縮小。

中租控股日前公告，7月18日為普通股及特別股除權息交易日，普通股每股配發6.5元現金股利，及每股0.2元股票股利，特別股則每股配發3.8元現金，現金股利發放日為8月22日。

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