七都之最！近3年新竹預售大樓中位數總價漲近6成

近3年台中預售大樓中位數總價上漲約37.2%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣熱絡，預售案帶頭衝高房價。根據房仲業者彙整六都加新竹縣市近3年的預售大樓建案總價中位數，其中新竹縣市漲勢最兇，2021年預售大樓中位數總價約1088萬元，但到了2024年上漲至1735萬元，3年總價中位數拉高645萬元、漲幅高達59.5%，反觀台北市2021年約3025萬元，2024年則微幅上漲至3144萬元，3年增加119萬元、漲幅不到4%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，受惠於科學園區帶來的就業、剛性自住需求，甚至置產等效益，不但新竹市、竹北市等精華地區房價上漲，甚至買氣也外溢到寶山、香山，甚至苗栗等區域，促使當地房價也跟漲，而且根據永慶房屋統計，新竹縣市近1年的預售大樓總價中位數已經逼近新北市。

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漲幅第二高的則是台中市，2021年中位數總價約1155萬元，2024年增加至1585萬元。3年拉高430萬元、漲幅約37.2%

根據永慶房屋彙整，南二都在2021年時，預售大樓總價中位數均不到1千萬元，台南市約928萬元、高雄市約870萬元，但到了2024年不但全數突破1千萬元，漲幅也不小，其中2024年台南市預售大樓中位數總價約1172萬元、漲幅約25.3%，高雄市約1145萬元、漲幅約31.6%，南二都3年來預售大樓中位數總價均至少拉高240萬元。

反觀雙北市預售大樓中位數總價增幅則較小，以新北市為例，2021年約1500萬元，2024年增加至1764萬元、，3年拉高264萬元、增幅約17.6%，台北市增幅更小、僅約3.9%。

上市建商總座：水湳將是台中首個單價衝破百萬區域

今日在水湳經貿園區公開新案「當代首馥」的潤隆建設總經理林暐鈞指出，中科被喻為台中經濟引擎，2022年產值突破1兆1698億元，再加上目前通膨預期心態，以及熱錢充沛，買氣普遍不錯，並認為水湳惠是台中第一個單價衝破百萬元的區域， 至於，對於未來房市抱持著審慎樂觀的看法，並認為房價會進入緩漲階段，未來購地則會以六都加上新竹為主，不過，下半年推案重點則著重在高雄。

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