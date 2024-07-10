台灣資安大聯盟成立 助攻本土業者打國際盃

台灣資安大聯盟今天舉辦啟動儀式。（總統府提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣資安大聯盟今天舉辦啟動儀式，副總統蕭美琴受邀出席表示，資安是5大信賴產業最不可缺少的核心基礎，台灣位處國際地緣政治特別敏感的地方，且是全球高科技產業核心，唯有確保台灣資安，世界的高科技產業才能獲得更多保障，期盼未來業界與政府共同努力，讓台灣成為資安堅韌之島。

台灣資安大聯盟會長涂睿珅表示，過去在數發部、國發會的支持下，台灣資安業者已在日本拓銷得不錯，聯盟希望把國際和國內資安業者的管道打通，形成一個大平台，讓國內的資安業者和產品，可以藉由這個平台，加快腳步邁向國際。

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涂睿珅指出，聯盟由台灣8個資安協會組成，會員包含國內100多家廠商，也有連結到國際資安組織在台灣的分會，聯盟初期的任務有三，第一是推動貼近台灣市場需求的資安人才培育，第二是對接國家資安政策，第三是聯合國內資安產品服務，提出解決方案邁向國際。

蕭美琴致詞表示，資安議題是現在非常重要的領域，每個人的生活都與資安有密切關聯，包含手機、電腦產品、網路、銀行資產、交通工具等，都在資安高度風險的環境中，需要資安產業提供更周全的服務、更安全的環境。今天「台灣資安大聯盟」的成立，不僅有效整合與集結業界力量，同時與產官學各界合作，一起提升國家整體的資安能量。

蕭美琴指出，台灣位處國際地緣政治特別敏感的地方，受到資安相關攻擊及侵入的風險，更勝於其他國家；台灣同時是全球高科技產業的核心，也成為許多駭客攻擊的焦點，唯有確保台灣的資安，世界的高科技產業才能獲得更多保障。

蕭美琴提到，總統之前提出未來國家經濟發展重點的5大信賴產業，核心基礎就是資安，而台灣資安還未符合全球的期待，仍有很大的成長空間，因此需要大家齊聚一堂、共同努力達到目標。她認為，不只專業人才應重視資安，還要進一步讓每一位民眾重視資安、提高警覺性，才能讓台灣成為真正堅固的堅韌之島、資安之島。

蕭美琴說，國際非常重視台灣的資安，因為台灣整體資安與全世界息息相關，過去她在駐美期間，美國也持續協助台灣與其他國際資安團體、政府及民間團體接軌。

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