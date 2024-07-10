政治癱瘓就是經濟癱瘓 投資家羅奇警告：法國借貸成本將「井噴」

資深投資家羅奇表示，在法國，當政治癱瘓就是經濟癱瘓之時，法國的借貸成本將超過德國（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在經濟陷入僵局之際，法國借貸成本將「井噴」，報導指出，資深投資家羅奇表示，在法國，當政治癱瘓就是經濟癱瘓之時，法國的借貸成本將超過德國，他認為，法國和德國主權債務利差，有可能發生「井噴」至120個基點。

然而，前歐洲央行行長特里謝（Jean-Claude Trichet）則樂觀表示，儘管目前存在不確定性，但「思想聯盟」將會形成，以打破任何僵局。

請繼續往下閱讀...

CNBC報導，週日決選投票後，法國債券市場保持相對平靜，左翼新人民陣線聯盟意外獲勝，沒有任何一個政黨或聯盟贏得絕對多數，使法國不得不與懸浮議會作鬥爭。

週三，法國10 年期公債殖利率約高於德國10年期公債為70個基點，低於6 月28 日觸及的85 個基點的12 年高點，也高於馬克宏總統宣布提前大選震驚全國之前的49個基點。

法國債務歷來比德國債務溢價，但這一差距已達到2010年代初歐洲債務危機以來的最高水準。

債券殖利率與價格成反比，代表政府借貸成本的變化，也顯示長期投資者對經濟的信心。

Quantum Strategy總裁羅奇（David Roche）表示，鑑於法國新政府不太可能削減該國財政赤字以遵守歐盟規定，市場觀察人士可能預計法國和德國主權債務利差將「井噴」至120個基點，羅奇補充，他認為這將會發生。

他指出，當人們認識到法國的政治癱瘓，實際上是法國的經濟癱瘓時，就會發生這種情況，法國的經濟癱瘓意味著法國將走上與其在歐洲的承諾直接矛盾的軌道。

羅奇在1份報告中建議，做空法國政府公債和德國公債。

他進一步指出，法國國民議會及其各派係以及馬克宏現在準備進行一場長期的政治鬥爭，這將導致缺乏經濟領導。

除了經濟成長前景之外，投資人關注的1個關鍵點是法國龐大的預算赤字和高達110%的債務與GDP之比。歐盟委員會上個月警告法國和其他國家，稱它們違反了財政規則。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法