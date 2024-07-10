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台積電第2季營收6735.1億元 創歷史新高、超越財測高標

2024/07/10 13:46

台積電第2季營收6735.1億元，超越財測高標。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠3奈米、5奈米需求強勁，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（10）日公佈6月營收為2078.69億元，月減9.5%、年增32.9%，仍維持2千億元大關之上，創同期新高；第二季營收為6735.1億元，季增13.64%、年增達40%，創歷史新高並超越財測高標；今年上半年累計營收為1.26兆元，年增28.%，也創同期新高。

台積電先前法說會展望第二季，預估營收以匯率假設基礎為新台幣32.3兌1美元計算，營收約196-204億美元，季增3.86%-8.1%，中間值約季增6%、年增27%，換算新台幣約為6330億元-6589億元，季增6.8%-11.2%，毛利率約為51-53%，營業利益率約40-42%。

台積電表示，受惠3奈米、5奈米需求強勁，AI、高效能運算（HPC）續成長，抵銷智慧型手機季節性影響、地震等衝擊，帶動第二季續成長，今年營收也將逐季成長，全年營收年增21%-26%，主要是因隨著人工智慧（AI）持續增多，對先進半導體需求也提高。

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