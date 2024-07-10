今年赴中國「實地金檢」國銀分行？金管會：正按程序走

立委質詢，金管會今年是否還會赴中國實地金檢國銀分行？金管會表示，正按程序走。 （記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會在去年11月、今年3月曾在立法院備詢表示，將在今年上半年赴中國對本國銀行在當地分行進行金融檢查；立委陳玉珍今天（10日）質詢，是否受兩岸關係不佳影響進度？金管會回應，這是既定目標，正按照程序走、且已經向陸委會報備過，但具體切確時間，要等對方監理機關答覆。

回顧過去，受到肺炎疫情影響，從2020年起，金管會被迫暫停赴海外進行實地金檢，一直到前年（2022）下半年才恢復跨國檢查；其中，在中國市場部分，距離上次金管會赴中國金檢已經是2019年。也就是說，從2020年起至今，已經超過四年、金管會未曾到中國執行實地金檢（國銀中國分支機構）。

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去年11月，由於當時中國房企財務連爆雷，引起各界擔心，台資銀行在中國設立的分支機構，是否潛藏放款曝險危機？金管會當時表示，2024年檢查局正準備規劃前往美國、新南向和中國市場做金融檢查，已經編列金融檢查預算，預計最快2024年5、6月成行。

接著，今年3月表示，金管會今年有規劃且正在準備中，至於實際金檢時間要與中方主管機關再聯繫，希望可以在上半年成行。

由於近期兩岸關係再度陷入緊張，陳玉珍今天在立院財委會質詢指出，主委，今年上半年已經過了，金管會今年還要赴中國大陸金檢國銀分行嗎？

「赴中國實地金檢視我們既定的目標」，彭金隆回應說，會按照表定程序走，包括：已經向陸委會報備等；但要進行跨國金檢，最後必須要取得當地國的主管機關同意，我們正在等對方答覆。

陳玉珍又問，陸委會日前建議國人若赴大陸，要帶「全新」的電腦、筆電或手機？若金管會人員要去金檢，是否會照辦？

金管會檢查局長張子浩回應，原本執行海外金檢就會帶公務配備，沒有特別準備全新的；陳玉珍說，那就好，其實，她不是很贊同陸委會的建議作法。

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