阿茲海默症早期跡象 體現在帳單財務處理紊亂

根據研究，阿茲海默症的早期跡象會體現在處理財務的行為上。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如果常常遲繳信用卡帳單，或是拖欠房貸，別再覺得自己是單純的粗心大意，而有可能是阿茲海默症讓你的行為出現紊亂。根據紐約聯邦儲備銀行的最新研究顯示，人們在確診患有阿茲海默症的前幾年，常常出現此類財務問題，因而造成經濟損失。

紐約聯邦儲備銀行分析了美國信用報告和醫療保險數據，發現在阿茲海默症診斷前的5年內，一個人的平均信用評分可能開始下降，拖欠付款的情況可能會上升。預計未來10年將有大約60萬例犯罪行為是由未確診的「記憶障礙」所造成。

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紐約聯邦儲備銀行和喬治城大學的經濟學家和醫學專家團隊進行研究，將醫療保險記錄與信貸機構Equifax的數據結合起來，研究人們在診斷出阿茲海默症或類似疾病前後的借貸行為如何變化紊亂。

研究顯示，在診斷出罹患有阿茲海默症前一年，拖欠抵押貸款的可能性比發病前高出17.2%，而拖欠信用卡帳單的可能性高出34.3%。

專家表示，如果在財務管理上有以下5個跡象，包括常常拖延或忘記繳付帳單、無法使用以前掌握的財務技能，以及處理帳單和寫郵件時陷入混亂、寫支票時常出錯，還有忘記最近的財務交易。若越來越頻繁發生，建議聯係醫生做進一步的診斷，以避免引發「災難性」的財務錯誤。

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