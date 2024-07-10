CBDC跨出第一步 年底與數位部合作發行數位券

中央銀行發展數位新台幣（CBDC），持續精進平台技術。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行發展數位新台幣（CBDC），持續精進平台技術，央行總裁楊金龍今日表示，年底將與數位部合作發行數位券作為試驗，為台灣將來發行數位新台幣跨出第一步。

楊金龍今日應財政委員會今天之邀就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」進行專題報告，多位立委關切央行在CBDC規劃、進程以及預算編列。

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楊金龍指出，央行發行CBDC有三大目標，好用、降低金融交易成本與增加創新，但是要達到上述目標恐需要時間，尤其要加強與社會大眾溝通，否則可能會有民眾認為是詐騙。

「貨幣體系改革要謹慎」。楊金龍重申，推行CBDC非國際競賽，且CBDC不是只在國內使用，有一個重要功能是要能跨境交易，因此，央行密切關注國際發展趨勢，與多數主要國家一樣，目前並無推出的時間表。

有立委質詢提到是否有先行試辦的方向，如政府招標單位收取投標廠商的押標金可以試行。楊金龍表示，這是很好的構想，前提是商業銀行存款必須代幣化，工程浩大，目前央行將從數位券先行試驗。

央行官員表示，已跟數發部洽談合作計畫，如果順利，應該今年底、明年初會請數發部找相關部門，進行試營運。

不少立委也關切一但時機成熟，央行推出CBDC是否會現金就會消失？

楊金龍表示，「如果是很久以後的事，我沒有天眼通」，但是「在我任內，現金還是會留存，且比例會非常高」、「至少在可見的未來，現金還是存在」。

央行報告指出，目前正著手進行以「CBDC雛型平台」與數發部「政府機關發放共用平台」介接合作事宜；未來政府機關可透過數發部平台發放數位券，央行平台則處理用戶錢包內數位券消費後，所涉及的款項撥付與結、清算作業。

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