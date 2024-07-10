大學長霸氣捐328億給母校 近3分之2學弟妹讀醫學院「免學雜費」

美國約翰霍普金斯大學。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的大多數醫學生，未來將不用再支付學費，前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）透過旗下彭博慈善基金會，捐贈高達10億美元（約328.55億元新台幣），為家庭年收入低於30萬美元（約新台幣985.6萬元）的醫學生支付100%學雜費，如果學生的家庭年收入低於17.5萬美元（約新台幣574.9萬元）還能額外獲得生活費津貼，將從2024年秋季開始的新學期實行。

今年82歲的彭博，在1964年從約翰霍普金斯大學畢業，獲得電機工程學士的學位。他於1981年成立彭博有限合夥企業（Bloomberg），該公司旗下有彭博新聞社、彭博商業周刊和彭博電視台等媒體，彭博持有該公司88%股份，經商有成的彭博後來踏入政界，在2002年至2013年間擔任紐約市長，2020年更一度角逐美國總統大選，但在民主黨初選中敗下陣來。

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彭博在聲明中表示，美國面臨醫生、護理師和公共衛生專業人員的嚴重短缺，然而，醫療、護理學系和研究所的學費高昂，經常成為影響學生入學的因素，透過減少這些重要學習領域的經濟障礙，才能讓更多學生自由追求他們熱愛的職業，並使他們有能力為更多最需要他們的家庭和社區，提供服務。

目前在約翰霍普金斯大學就讀的醫學生中，有近3分之2有資格獲得免繳學雜費的補助。校方估計，畢業生的平均貸款總額將從目前的10萬4000美元（約新台幣341.6萬元）減少，2029年降至6萬279美元（約新台幣198萬元）。

彭博慈善基金會2018年時，就曾向約翰霍普金斯大學捐款18億美元（約新台幣591.39億元），確保優秀的年輕人不會因經濟狀況，無法成為該校的大學生。

根據富比士全球富豪榜，彭博身家高達1062億美元（約新台幣3.48兆元），高居第15名。

前紐約市長彭博。（美聯社）

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