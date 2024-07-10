晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

南寶上半年營收107.7億元 6月與上半年營收創同期新高

2024/07/10 12:50

南寶上半年營收107.7億元，今年6月與上半年營收創同期新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受產業景氣與需求逐步回溫，新產品與應用的效應逐漸顯現，化工股南寶（4766）6月營收19.2億元、年增9.1%，創同期新高，且今年前6個月營收107.7億元、年增12.1%，也創同期新高。南寶表示，目前看來鞋材、鞋用以外的特用接著劑以及建材與塗料等三大產品線同步回升，今年整體營收將重回成長軌道。

在鞋材接著劑業務方面，南寶觀察，品牌間成長動能雖略有差異，但庫存水位大致健康、需求回溫，此外，近期有更多直接與品牌共同開發新材質接著技術的機會，有利於持續爭取新訂單，進一步優化產品結構與強化市場地位。

至於工業與其他消費性產業用接著劑業務，南寶認為，整體來看客戶需求緩步回溫，木工、紡織用膠雖然受終端美國市場需求較弱影響，但衰退幅度已顯著收斂，期待緩步復甦回歸成長。

同時，南寶也持續開發新的成長機會，著重高毛利產品，調整產品結構，近期研發重心在高效能產品，如耐熱的製程用膠，可應用在半導體、電子產業，將持續加強推廣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財