南寶上半年營收107.7億元 6月與上半年營收創同期新高

南寶上半年營收107.7億元，今年6月與上半年營收創同期新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受產業景氣與需求逐步回溫，新產品與應用的效應逐漸顯現，化工股南寶（4766）6月營收19.2億元、年增9.1%，創同期新高，且今年前6個月營收107.7億元、年增12.1%，也創同期新高。南寶表示，目前看來鞋材、鞋用以外的特用接著劑以及建材與塗料等三大產品線同步回升，今年整體營收將重回成長軌道。

在鞋材接著劑業務方面，南寶觀察，品牌間成長動能雖略有差異，但庫存水位大致健康、需求回溫，此外，近期有更多直接與品牌共同開發新材質接著技術的機會，有利於持續爭取新訂單，進一步優化產品結構與強化市場地位。

請繼續往下閱讀...

至於工業與其他消費性產業用接著劑業務，南寶認為，整體來看客戶需求緩步回溫，木工、紡織用膠雖然受終端美國市場需求較弱影響，但衰退幅度已顯著收斂，期待緩步復甦回歸成長。

同時，南寶也持續開發新的成長機會，著重高毛利產品，調整產品結構，近期研發重心在高效能產品，如耐熱的製程用膠，可應用在半導體、電子產業，將持續加強推廣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法