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萊爾富Life-ET限定！15日起獨家預購一卡通盲包卡

2024/07/10 11:34

萊爾富今天發布一卡通首款盲包卡「 hololive 5th fes. Capture the Moment 一卡通 」，集合 hololive production 旗下18位知名 VTuber ，還隱藏1款特殊高質感的銀卡，以盲包形式共發行19款。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕虛擬偶像或虛擬直播主 VTuber 竄起，萊爾富今天發布一卡通首款盲包卡「 hololive 5th fes. Capture the Moment 一卡通 」，集合 hololive production 旗下18位知名 VTuber ，還隱藏1款特殊高質感的銀卡，以盲包形式共發行19款。

預計7月15日上午11:00 起至9月23日在萊爾富Life-ET超商獨家預購，每張售價199元，限量4萬1000張。

包含18位 hololive production 旗下知名 VTuber ，每位藝人2200張及1款隱藏特殊高質感的銀卡，採隨機盲包形式販售。

此外，凡在萊爾富預購本系列票卡，使用聯邦銀行信用卡（排除簽帳金融卡交易）結帳，還可以額外獲得1張萊爾富10元購物金（購物金可於下次消費時使用，1次限用1張，須於10月7日前使用完畢）。

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