萊爾富Life-ET限定！15日起獨家預購一卡通盲包卡

萊爾富今天發布一卡通首款盲包卡「 hololive 5th fes. Capture the Moment 一卡通 」，集合 hololive production 旗下18位知名 VTuber ，還隱藏1款特殊高質感的銀卡，以盲包形式共發行19款。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕虛擬偶像或虛擬直播主 VTuber 竄起，萊爾富今天發布一卡通首款盲包卡「 hololive 5th fes. Capture the Moment 一卡通 」，集合 hololive production 旗下18位知名 VTuber ，還隱藏1款特殊高質感的銀卡，以盲包形式共發行19款。

預計7月15日上午11:00 起至9月23日在萊爾富Life-ET超商獨家預購，每張售價199元，限量4萬1000張。

請繼續往下閱讀...

包含18位 hololive production 旗下知名 VTuber ，每位藝人2200張及1款隱藏特殊高質感的銀卡，採隨機盲包形式販售。

此外，凡在萊爾富預購本系列票卡，使用聯邦銀行信用卡（排除簽帳金融卡交易）結帳，還可以額外獲得1張萊爾富10元購物金（購物金可於下次消費時使用，1次限用1張，須於10月7日前使用完畢）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法