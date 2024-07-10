漢來美食6月營收4.85億元 創同期新高

漢來美食（1268）今日公布6月營收4.85億元，月增9%、年增32%，創同期新高。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）今日公布6月營收4.85億元，月增9%、年增32%，創同期新高。

累計1-6月營收29.95億元，較去年同期24.09億元成長約24%，亦刷新歷史。

請繼續往下閱讀...

漢來美食表示，6月營收再創新高主要歸功於南北兩地均有亮眼發揮，新開幕的台北漢來大飯店因COMPUTEX 2024帶動，整體營收達成率突破120%。

又因展覽使得台北漢來宴會廳知名度大開，持續推升後續商業訂席下單率，目前7月商務宴客營收已突破宴會廳總體業績6成。

漢來美食指出，台北漢來大飯店鄰近南港展覽館，不少商務客戶對包廂宴客需求甚高，飯店3樓的頂級粵菜餐廳「東方樓」，單店營收達成率在6月也達110%。

高雄漢來部份，漢來大飯店與巨蛋兩館宴會廳六月在婚宴與畢業季的加持下，營收達成率同樣也逼近120%，雙雙突破去年同期新高。

展望後市，漢來美食每年固定舉辦的「名人坊富哥見面會」將在8月初登場，富哥將於一個月的時間巡迴全台5家名人坊，預估將可帶進總營收逾6000萬元。

主打年輕族群的「溜溜酸菜魚專賣店」，也於暑假開跑後推出一連串優惠專案，憑學生證即能獲得折扣與加贈免費飲料，鎖定學生族群和暑假來高雄旅遊的家庭客，預計能讓品牌知名度及業績再攀一波高峰。

此外，漢來美食另一人氣品牌「上菜」片皮鴨專賣店將於7月15日進駐高雄統一夢時代購物廣場，開出該品牌第3家分店。

加上農曆7月集團衝刺年度最大宗禮盒中秋節月餅的時候，今年的銷售盒數仍訂在6萬1000盒，第3季營運表現可望持續亮眼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法