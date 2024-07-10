G7想沒收俄凍結資產 ? 彭博 : 沙國私下向歐盟國家發出警告

今年2月烏克蘭總統澤倫斯基與沙國王儲穆罕默德．本．薩勒曼在利雅德會晤。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期七國集團（G7）打算動用「俄羅斯被凍結的海外資產所產生的收益」500億美元（約新台幣1.62兆元）援助烏克蘭，但遭沙烏地阿拉伯反對，傳私下向歐盟國家發出「隱晦」警告。《彭博》報導，沙烏地阿拉伯手握高達數百億歐元的歐洲債券，如果G7決定扣押俄羅斯海外的凍結資產，沙國暗示將出售部分歐洲債券。

報導指出，知情人士稱，沙烏地阿拉伯財政部向七國集團的一些同行表示，反對這項旨在支持烏克蘭的想法，其中1位人士將其描述為一種隱晦的威脅。2位知情人士表示，沙烏地阿拉伯特別提到了法國財政部發行的債券。

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部分歐元區成員國反對直接沒收資產，擔心這會破壞歐元的穩定性。而沙烏地阿拉伯的立場，也可能會動搖部分國家。

沙烏地阿拉伯持有的歐元和法國債券可能達數百億歐元，如果出售的話，雖然可能不足以產生重大影響，但歐洲官員仍感到擔憂，因為其他國家可能會效仿沙烏地阿拉伯。

知情人士表示，目前還不清楚沙烏地阿拉伯的行為是出於自身利益，擔心扣押會開創一個未來可能用來對付其他國家的先例，還是為了聲援俄羅斯。

沙烏地阿拉伯是世界上最大的原油出口國，其中央銀行擁有淨外匯存底4450億美元（約新台幣14.5兆元）。主權財富基金也擁有近1兆美元（約新台幣32.59兆元）的資產。據報導，沙烏地阿拉伯央銀（SAMA）和財富基金都沒有按貨幣或國家細分外國資產，但大部分是持有美元。

根據美國政府的最新數據，沙烏地阿拉伯擁有1350億美元（約新台幣4.4兆元）的美國國債。

對於市場的傳聞，沙烏地阿拉伯財政部否認其「隱晦」警告的作法。

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