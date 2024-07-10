美金屬竊賊最愛「此物 」 近300公里路燈電線遭洗劫

看好銅短缺趨勢，金屬竊賊瞄準全美路燈裡面的銅線。（美聯）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年金屬原物料價格攀升，除了金價創史上新高，其他包括銀、錫、銅的價格也一路走揚，推升美國金屬竊賊的街頭犯罪達到新水平。在全美被竊盜的多種貴金屬物品中，又以路燈裡的銅線最受金屬竊賊青睞。

《紐約時報》指出，金屬竊賊在全美各大城市行竊，目標包括路燈、雕像，甚至連墓地的銅和其他貴重材料都不放過。由於路燈裡的銅線頻頻被盜，只要修復了就會再度發生竊案，加上城市的基礎設施也遭到金屬竊賊破壞，預計美國修復費用將達數百萬美元。

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美國金屬竊賊已在全美數千個路燈上剝下銅線，然後賣給廢金屬回收商以換取現金。以拉斯維加斯及週邊社區為例，過去2年裡已超過97萬英尺（約295公里）的銅線從路燈上消失。而洛杉磯在去年發生了6900起銅線竊盜案件，相較5年前僅為600起、暴增11.5倍。

今年4月下旬，有6人因試圖在明尼蘇達州的聖保羅偷竊數千磅銅線而被檢方指控。美國電信公司AT&T一直致力於解決被竊賊破壞的電力和服務線路。

波士頓顧問集團材料和加工工業部門全球負責人卡蒂克·瓦魯魯（Karthik Valluru）表示，銅也是電池驅動汽車、現代電網以及為人工智慧和其他技術提供動力的巨型新資料中心的關鍵成分。

瓦魯魯預計，未來2年全球銅短缺量將高達1000萬噸，但開發新銅礦可能需要十年或更長時間，這使得廢銅變得更有價值。

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