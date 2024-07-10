彭金隆：推動金融科技發展 我國仍面臨4大挑戰

金管會主委彭金隆說，金管會將持續透過各面向措施，促進金融業數位轉型升級（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆今天（10日）出席立院財委會，針對我國金融科技發展，他在專案報告指出，目前仍面臨4大挑戰，包括：「金融科技人才不足」、「監理資源須與時俱進」、「金融科技生態圈須擴展」及「新創業者發展需要更多協助」。

財委會今天以「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」邀請金管會、央行及數發部進行專題報告。

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彭金隆在專案報告指出表示，我國在金融科技領域具有科技實力雄厚、資通訊設施完善、創新能力良好和金融體系成熟穩健等多項環境優勢，但是我國金融科技發展仍面臨以下主要挑戰。

首先是金融科技人才不足。彭金隆說，台灣有良好的教育基礎及科技培訓機構，但金融科技人才缺口仍大，究其原因，主要是因我國高科技產業具全球競爭優勢，企業獲利良好，具有吸引科技人才流入之優勢。

其次，監理資源須與時俱進。隨創新商品與服務快速發展，社會期待及國際趨勢促使各主要國家金融主管機關逐漸擴大業務範圍，有必要適當增加監理機關人力與編制，然政府機關之組織調整及員額增加，仍受限於法規、預算、人員分配等多項因素限制。

第三，金融科技生態圈須進一步擴展。臺灣的金融產業發展雖已成熟，但國內市場規模相對有限、競爭激烈，須加強金融機構與金融科技公司間、金融產業與其他產業間之合作，進一步推動金融科技生態圈發展，共同開發符合客戶需求之新型態創新服務，降低同質化競爭壓力。

第四，新創業者發展需要更多協助。金融科技公司多屬新創業者，雖具有核心技術，但可能在制度建立及發展策略等方面仍需輔導及支持，因此金融業與金融科技公司合作或提供服務時，可能有所疑慮或缺乏誘因，使金融科技公司發展受到影響。

彭金隆強調，金管會將持續透過各面向措施，促進金融業數位轉型升級及扶植金融科技業者發展，並蒐集相關金融科技生態系業者之意見與國外之作法，營造友善金融科技創新之環境。

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