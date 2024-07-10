中華信評看「金金併」 關鍵在雙方互補性和購併方式

中華信評認為，「金金併」如果能有效整合，對台灣金融業過度競爭是有幫助的，但關鍵在於雙方互補性和購併方式。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕標普全球評級子公司中華信評發布「2024年台灣年中信用展望」報告，預估今年壽險業總保費收入將有3%至4%成長，但資本利得實現不若以往強勁；而對於「金金併」議題，中華信評認為，如果能有效整合，對台灣金融業過度競爭是有幫助的，但關鍵在於雙方互補性和購併方式。

中華信評金融服務評等部首席分析師王珮齡指出，今年壽險業總保費預估約有3%至4%成長，原因在於去年下半年到今年上半年的續期保費已不再下跌；新契約保費收入（FYP）在分紅保單、美元保單、利變壽險等商品上也都看到努力，加上醫療險停售效應，也為6月FYP帶來助益。

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不過，她表示，對今年壽險業平均資產報酬率（ROAA）則相對小幅悲觀。過去壽險業的ROAA平均0.4%、0.5%左右，今年預估僅0.3%，因為壽險業很依賴資本利得，且外匯曝險對獲利波動的影響較大，雖然今年第1季表現非常亮眼，但在避險成本以及大環境還未完成改善的情況下，資本利得可能實現的狀況不若以往強勁，因此整體ROAA保守預估在0.3%的水準。

此外，王珮齡指出，壽險業最近發了很多次債，雖然經主管機關核定為合格資本掛在第二類資本（T2）下，但對於標普和中華信評來說，這些債券沒有遞延支付和吸收損失的本性，仍視為債而非資本，對於評估壽險業資本水準來講沒有影響。

對於壽險業資本，預計在未來幾年會穩定在穩當的水準，資產成長率比較緩和，但是跟其他亞洲國家相較，我壽險業資本水準還是較低的。

產險業的部分，王珮齡表示，去年產險業的保費收入高成長，主要來自再保價格的成長，以及車市良好的狀況。今年預估保費成長率7%、8%，跟去年10%到11%相比略減，因為今年回到以需求為基準。不過，今年台灣GDP狀況良好，在車險或產險保障的商品上，還是會看到固定需求。

王珮齡也提到，經過疫情洗禮後，產險的綜合成本率（COR）應該回到過往平均95%的水準，但0403地震大概造成整體COR增加1%左右的影響，仍在可容忍範圍中，所以預估今年COR會提升到97%，未來會慢慢恢復到95%。

她指出，台灣產險業未來風險在於，因為資本規模仍較小，容易受到一次性或尾端風險打擊；不過強項則是資本還是非常強健，且會買足夠的再保去保護他們的巨災風險。

至於近來市場上「金金併」的議題，中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評表示，台灣每個金融資產業一直是處於過度競爭，「金金併」如果能對台灣產業整合有互補綜效，可能是加分。

他舉例，最近的「金金併」是富邦金控併日盛金控，因為是大吃小，富邦並沒有因為購併日盛帶來評等提升，就是良好的消化吸收後，維持一貫的財務體質。

因此張書評認為，關鍵還是在於購併雙方的財務體質如何，以及購併方式。像富邦金和日盛金是透過換股，財務槓桿比較沒有壓力，如果是現金收購，買方可能要舉債或透過其他籌資方式，就可能對本身信用結構產生影響。因此還是要看雙方互補性以及購併方式決定。

不過他強調，能有效整合對台灣金融業過度競爭是有幫助的，但不是這麼容易，過去5年、10年成功購併的案子很少。

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