成就台灣隱形冠軍 信保基金董座魏明谷：作靠山讓企業穩如泰山

信保基金今舉辦50週年感恩茶會。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中小企業信用保證基金（信保基金）迄今成立滿50年，今舉辦50週年感恩會，信保基金董事長魏明谷表示，信保基金成立滿50年，作為中小企業的靠山，支持了台灣無數的隱形冠軍，讓企業在營運上穩如泰山。

魏明谷致詞表示，銀行是金山，而信保基金就是中小企業的靠山，這兩座山能支持台灣眾多的隱形冠軍，在營運上穩如泰山。

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信保50感恩會活動以「百業開闊、企壯山河」為主題，信保基金是我國第一個信用保證機構，50年來幫助超過70萬家中小企業運用信用保證，取得26兆元以上的融資金額。

信保基金指出，目前上巿、上櫃和興櫃的企業中有超過一半，1000多家都曾運用信保基金的資源，成為臺灣經濟的護國群山之一。

經濟部次長何晉滄致詞時表示，台灣現在面臨經濟轉型的重要時刻，需要信保基金作為企業最重要的資金調節工具，相信信保未來能增加服務的廣度及量能，達到普惠金融、讓融資普及到全台各角落。

經濟部前中小企業處處長賴杉桂也到場致詞指出，他在擔任中企處長時，爭取到信保基金主管機關由財政部改隸經濟部，讓信用保證機制更能緊密結合台灣經濟與產業發展，一路走來保證融資金額達到1.7兆元，「真是很不得了」。

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