台積電奇蹟 張忠謀自傳下冊「重中之重」

業界預期張忠謀親手寫自傳下冊今年下半年將出爐。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電股價破千元大關，今盤中最高達1055元，最後收1040元，上漲5元，盤中與收盤價皆創歷史新高價，市值接近27兆元新高；台積電股價與市值持續走高，對7月10日值93歲生日的張忠謀，無疑是一份大禮；業界預期台積電奇蹟將是張忠謀親手寫自傳下冊的「重中之重」，期望今年下半年能出爐。

台積電創辦人張忠謀退休後，曾指出寫自傳下冊也是退休大計。他於2018年年中退休後，2019年11月2日重返台積電參加運動會時，針對自傳下冊，他說，自傳下冊將會分成兩大篇，第一篇將從德儀寫起，他在德儀待了25年，與德儀半導體部分強盛有相當大的關係與貢獻，這是他人生非常重要的一部分，也會是自傳下冊非常重要的篇章。

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張忠謀當時曾提到，自傳下冊的第二篇將是寫台積電奇蹟，還有通用、工研院插曲。他說，原規劃第一篇要寫五萬字，第二篇寫十萬字，沒想到第一篇初稿就達七點五萬字。半導體業界推估，對照張忠謀自傳上冊僅五章、二百四十多頁，自傳下冊勢必份量很重，恐怕超過三十章，其中，台積電奇蹟尤其會是重中之重。至於，自傳下册何時出爐？台積電一位知悉自傳進度的曾姓主管說，「快了、快了！」。

台積電今股價收1040元，上漲5元，創收盤價歷史新高，張忠謀退休前持有台積電12萬5137張，他若一張都沒賣，等於持有股票市值高達1300億多，台積電股價創新高，對張忠謀而言，應該是不意外。

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