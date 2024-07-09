詩肯上半年營收11.2億元 年減2.97％

詩肯指出，今年上半年家具市場並不暢旺，但下半年起訂單已經較去年同期增加，且台灣房市的熱度仍持續，對下半年營運仍是樂觀看待。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告6月營收1.68億元，較去年同期減少14.16%。

詩肯表示，台灣本業6月營收年減10.62%，但新加坡NOVA則年減21.82%，主要因新加坡市場狀況相對低迷。

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累計1~6月詩肯營收達11.2億元，較去年同期微幅減少2.97%，其中台灣本業年減2.28%，新加坡NOVA則年減4.18%。

詩肯指出，今年上半年家具市場並不暢旺，但下半年起訂單已經較去年同期增加，6月的訂單表現回溫，且台灣房市的熱度仍持續，對下半年營運仍是樂觀看待。

截至6月底，詩肯全台門市共計達90店，較上月增加1店，今年將持續展店腳步。

2019年併購新加坡NOVA後，除了積極布局當地市場外，近期也將引進來台，將先在新竹、台北開出2家店測試市場反應，後續規劃擴大規模。

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