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日月光Q2營收1402.38億元 季增5.6％

2024/07/09 20:45

日月光今公告自結6月營收為469.25億元，月減1.19%、年增0.44%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭廠日月光投控（3711）今公告自結6月營收為469.25億元，月減1.19%、年增0.44%；第二季營收為1402.38億元，季增5.6%、年增2.9%；今年上半年累計營收為2730.41億元，年增2.2%

日月光投控自結6月營收469.25億元，月減1.19%、年增0.44%，其中，封裝測試及材料營收260.58億元，月減1.9%、年減1.9%。第二季營收1402.38億元，季增5.6%、年增2.9%，其中，封測材料營收778.13億元，季增5.3%、年增2.2%。

日月光今年營運目標可望逐季成長，營運長吳田玉日前股東會指出，受惠AI驅動，CoWoS等先進封裝營收佔比優於預期，將會超過既定目標的2.5億美元。展望下半年與明年，AI需求將相當強勁，整體來看，先進封裝的需求動能非常強，日月光將特定客戶與應用都歸類屬於先進封裝。

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