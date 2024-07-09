國銀5月購置不動產放款創26個月新高 新青安貸款是主因

受到新青安政策影響，本國銀行5月購置不動產放款金額，創下26個月新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（9日）公布本國銀行最新存放款狀況，今年5月放款新增金額2918億元，其中，購置不動產增加1302億元，是2022年4月以來、即26個月新高紀錄；金管會銀行局官員表示，主要受到「新青安貸款」影響，使得購置不動產的需求大增。

根據銀行局統計， 截至今年5月底，38家國銀放款總餘額突破40兆元、達40兆1853億元，月增2918億元。

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就放款對象別來看，5月單月新增放款金額最多為「個人等」月增2175億元，居次為「民營企業」1596億元，不過，「政府機關」與「公營企業」雙雙減少，分別為月減648億元及205億元。

其次，就貸款用途別，5月單月新增放款最多是「週轉金」，金額為1330億元，「購置不動產 」月增1302億元居次，「企業投資」為160億元及「購置動產」為126億元。

銀行局官員表示，5月的週轉金及購置不動產的新增放款金額較多，其中，「周轉金」是因為5月有繳稅需求，加上金融市場行情好，民眾與企業的投資周轉金需求增加；主要還是因為「新青安貸款」的原因，這部分有跟主要承辦的公股行庫詢問，新增放款確實可以看到新青安的占比高，帶動整體購置不動產放款之增加。

由於近期國內房地產市場熱絡，各財經部會多加強關注，包括央行採取選擇性信用管制措施，金管會也在金融檢查部分，把央行的選擇性信用管制措施列入檢查重點，並且密切監控銀行放貸不動產的情況。

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