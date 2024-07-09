晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

花蓮旅遊補助+聯名哥吉拉 遠雄來6月營收月增2.8倍

2024/07/09 18:59

遠雄海洋公園打造「哥吉拉主題餐廳」。（遠雄遊憩提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受地震及交通管制影響，花蓮遊客人數大幅減少，遠雄來（2712）6月營收0.19億元，年減64.46%，但月增2.8倍，上半年營收1.56億元，年減48.44%。

403強震當天，遠雄遊憩休閒事業旗下位處花蓮的遠雄來、花蓮海洋公園及遠雄悅樂旅店總計取消房間數達1000間，以致遠雄來4、5月營收分別僅有0.053、0.049億元，較疫情期間更少，但隨花蓮旅宿補助、以及遠雄遊憩推出新系列專案，6月營收已見回升。

遠雄遊憩事業指出，6月底推出一系列新專案，包括遠雄海洋公園聯名哥吉拉的全新「2024冰風暴 怪獸聯盟」限定活動、百萬打造美人魚新秀、全新升級賞星擁海宿營車等，希望再造花蓮觀光浪潮，且遠雄悅來斥資改裝完工後的「航向太平洋」專案，不僅包含餐飲、娛樂、海洋公園門票，更響應花蓮補助政策、加碼贈送兒童免費同行（每房一名12歲以下兒童免費）等活動，希望帶動營收進一步成長。

遠雄來指出，7月暑假正式開跑，以及旅客的消費信心陸續恢復，飯店推出相關優惠活動下，8月時住房率可望回復到正常水準，預估遠雄悅來暑假住房率上看60%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財