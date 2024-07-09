花蓮旅遊補助+聯名哥吉拉 遠雄來6月營收月增2.8倍

遠雄海洋公園打造「哥吉拉主題餐廳」。（遠雄遊憩提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受地震及交通管制影響，花蓮遊客人數大幅減少，遠雄來（2712）6月營收0.19億元，年減64.46%，但月增2.8倍，上半年營收1.56億元，年減48.44%。

403強震當天，遠雄遊憩休閒事業旗下位處花蓮的遠雄來、花蓮海洋公園及遠雄悅樂旅店總計取消房間數達1000間，以致遠雄來4、5月營收分別僅有0.053、0.049億元，較疫情期間更少，但隨花蓮旅宿補助、以及遠雄遊憩推出新系列專案，6月營收已見回升。

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遠雄遊憩事業指出，6月底推出一系列新專案，包括遠雄海洋公園聯名哥吉拉的全新「2024冰風暴 怪獸聯盟」限定活動、百萬打造美人魚新秀、全新升級賞星擁海宿營車等，希望再造花蓮觀光浪潮，且遠雄悅來斥資改裝完工後的「航向太平洋」專案，不僅包含餐飲、娛樂、海洋公園門票，更響應花蓮補助政策、加碼贈送兒童免費同行（每房一名12歲以下兒童免費）等活動，希望帶動營收進一步成長。

遠雄來指出，7月暑假正式開跑，以及旅客的消費信心陸續恢復，飯店推出相關優惠活動下，8月時住房率可望回復到正常水準，預估遠雄悅來暑假住房率上看60%。

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