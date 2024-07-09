中國油罐車裝食用油黑洞深 十多年來惡習、央視也批無德

中國油罐車裝食用油醜聞擴大，此一做法十幾年來一直都存在。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國企中儲糧被爆使用混裝煤制油和化工品的罐車裝食用油，延遲多天才回應處理措施，根據中媒報導，該做法十幾年來一直都存在，更傳出多年前的食用油製品驗出礦物質超標風波，也被質疑可能與此有關。

《新京報》日前爆出油罐車裝油造成糧油污染後，中儲糧集團慢半拍才展開專項大排查，對於違反規定的運輸單位和承運車輛終止合作，並列入「黑名單」。

請繼續往下閱讀...

最新報導指出，中儲糧旗下的食用油品牌「金鼎」已在多個電商平台被下架。澎湃新聞指出，在京東APP上，以金鼎、金鼎食用油等為關鍵字搜尋，已無法搜索到金鼎官方旗艦店或自營旗艦店資訊，也沒有其他店舖在售訊息。

對此，中國網友批評中儲糧沒有誠意「甩鍋」。有網友斥責：「裝死好幾天，沒有道歉、沒有召回、沒有賠償、沒有處理負責人」。

連《央視》也看不過去，進一步批評指出，對於食用液體出入庫的管理，尤其是「中字頭」這樣的接收方堅稱「不驗罐是因為沒辦法分辨」，這完全令人咋舌。央視批：「這不是因為無能，而是因為無德、無責任心導致助紂為虐」。

據悉，中國食用油運輸迄今尚無強制性國家標準，只有推薦性的某項規範當中提到，運輸散裝食用植物油應使用專用車輛，約束率相當有限。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法