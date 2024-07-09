遠傳6月獲利創10年新高 5G月滲透率40.5％

遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信（4904）6月營收為85.28億元、年增18.2%；EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）站穩30億元大關、擴大到30.12億元，年成長率達12.5%，雖然持續受合併之折舊與攤銷費用增加影響，但受益於合併亞太電信綜效帶動獲利成長，稅後盈餘11.12億元，年增14.2%，創下2014年6月以來新高，每股盈餘（EPS）0.31元。

遠傳上半年營收、合併EBITDA和稅後盈餘分別為507.16億元、178.28億元和60.29億元，年增分別為15.3%、12.4%和9.2%，其中，合併EBITDA再創歷年同期新高，稅後盈餘突破60億元大關，亦創下9年同期新高，每股盈餘（EPS）為1.67元。

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遠傳6月5G月租型用戶滲透率達40.5%，持續穩居業界之冠，月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）穩健提升，達成合併以來連續半年上揚，帶動行動服務營收向上，達到50.5億元水準，締造自2021年3月以來連續40個月正成長的佳績。

遠傳上半年新經濟營收延續強勁成長動能，年成長率達13%，企業客戶端中，智慧資通訊業務營收年成長幅度達27%；在個人用戶方面，手機保險與代收服務年成長率達20%、遠傳friDay影音年成長率達15%，挹注新經濟穩定成長。

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