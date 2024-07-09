金車第3代小公主操刀 伯朗咖啡館變美了

金車集團旗下伯朗咖啡館啟動26年來首度大改裝，由金車副董事長李玉鼎次女李家迪操刀，率先改造位於台北南京東路和建國南路口的南京概念店。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣咖啡市場百家爭鳴，金車集團旗下伯朗咖啡館啟動26年來首度大改裝，由金車集團副董事長兼總經理李玉鼎次女李家迪操刀，斥資上千萬元率先改造位於台北南京東路和建國南路口的南京概念店，消費者驚呼「太美了」！

伯朗咖啡館是由罐裝咖啡龍頭金車食品投資，目前全台共有13家分店，其中有11家店面是自有資產，台灣連鎖咖啡店市場經過約30年的轉變，不斷汰弱存強，競爭激烈，伯朗咖啡館也啟動改造計劃迎戰。

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首家改裝的伯朗咖啡南京概念店占地高達300坪，客席數約230個，3層樓的空間1樓規劃了「手沖咖啡吧」與「外帶區」；2樓以「家裡的大客廳」概念設計，規劃了圓環沙發區；3樓則規劃了「會議室」和咖啡車驗室，可供企業開會、包場或辦講座。

靠牆邊的個人座位區皆設有插座，咖啡館的牆面、柱子上甚至藏了20幾個小彩蛋，設計了「沒喝咖啡我無法工作」、「心情轉個彎，世界不一樣」、「天塌下來，先來杯咖啡壓壓驚」、「坐在這裡靈感爆棚，明天還要來」等令人會心一笑的心情小語。

李家迪指出，南京概念店不僅品牌識別和內裝風格展現新風貌，菜單內部經過不斷試菜，也做了大幅度調整，導入清爽鮮蝦檸檬水管麵、清新燻鮭魚酪梨酸種麵包、經典大早餐等，還有與噶瑪蘭威士忌跨界研發的桶陳酒香咖啡。

李家迪說，南京概念店7月試營運以來，帶動客單價從原本的150至200元，成長至300至400元，來客年齡也從平均40歲降低至20多歲，伯朗咖啡館其它門市也將因地制宜，持續改裝。

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