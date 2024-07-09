台積電客戶琵琶別抱 三星贏得日企2奈米代工

三星電子將使用2奈米製程為日本Preferred Networks代工生產人工智慧晶片。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子將使用2奈米製程為日本Preferred Networks代工生產人工智慧晶片，預計將推動與台積電爭奪人工智慧晶片訂單的競爭中取得進展。Preferred Networks之前的代工夥伴是台積電。

Preferred Networks是一家成立於2014年的日本人工智慧公司，專注於深度學習，設計自己的人工智慧加速器以及超級電腦晶片，吸引包括豐田在內的一系列大公司的投資。

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三星電子的交鑰匙解決方案（turnkey solution），為客戶提供從設計優化到生產和封裝的一站式服務，這被認為在從最大競爭對手台積電挖走日本晶片老客戶發揮了關鍵作用。

三星電子合約總裁Choi Si-young 表示，從IP（智慧財產權）和中介層到HBM（高頻寬記憶體）、先進邏輯、測試和先進封裝的客製化交鑰匙服務，將幫助三星電子的代工廠向前邁進。

三星電子正依靠2奈米製造技術來縮小台積電在合約製造業務上的差距。

Preferred Networks的人工智慧加速器將採用三星合作夥伴Gaon Chips的設計優化，以及三星電子先進的2.5D封裝技術。

三星在2022年在全球首次部署環柵 （GAA） 電晶體架構，該架構可提高性能，同時降低其3奈米技術的功耗。Preferred Networks 運算架構首席技術長Junichiro Makino表示，很高興能夠利用三星電子的2奈米GAA製程引領人工智慧加速器技術。

該解決方案將極大地支援Preferred Networks不斷努力建構高能、高效、高效能的運算硬件，可滿足生成式人工智慧技術，尤其是大型語言模型不斷增長的計算需求。





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