陽明6月營收站上200億元，創20個月新高。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明6月營收207.2億元，月增幅為22.42%，年增幅為66.76%，創2022年11月以來新高。上半年營收963.91億元，年增幅為33.88%。6月營收雙增，陽明表示，主要受惠平均運費上漲，而海運市場變數多，未來仍需要月月來觀察。

根據聯合國貿易和發展組織（UNCTAD）最新預測，今年全球GDP增長保持約3%，短期前景審慎樂觀，預計2024年上半年的貨品貿易較去年下半年增加2500億美元，若上升趨勢持續，2024年全球貿易額可能達到32兆美元，然而地緣政治、貿易壁壘和內向型產業政策可能對國際貿易成長產生負面影響。

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在貨量方面，美國全國零售聯合會（NRF）預測今年上半年美國貨量達到1210萬TEUS，較去年同期增長15%。另外，Drewry最新報告指出今年第一季貨量較去年同期成長近10%，創下疫情以來最強勁增長，也推升現貨運價。因此，Drewry亦將今年全球貨量預測成長上調至4.1%，較上一季報告預測（2.5%）增長1.6%。

航運市場方面，根據Alphaliner統計，因應紅海危機推升船舶需求缺口，已消化今年上半年160萬TEUS新船交付運力；同時，船舶閒置率仍處低點，扣除塢修船舶數量，今年上半年平均僅0.7%、約21萬TEUS，屬於純閒置狀態。加上主要港口擁堵及部份港口罷工風險仍持續影響船期及航班準點率。

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為9.7%，需求成長為3.0%；2025年供給成長為5.1%，需求成長為2.5%。

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