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聖暉* 第2季營收76.6億元 創同期新高

2024/07/09 15:51

聖暉集團旗下的朋億總經理馬蔚（左至右）、聖暉總經理王俊盛、銳澤總經理周谷樺。（聖暉集團提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）公布6月合併營收達27.8億元，月增14％、年增32％；第二季合併營收76.6億元，季增40％、年增20％；上半年合併營收131.4億元，年增10％。聖暉*表示，6月、第二季、上半年營收皆同步創歷年同期新高記錄。

聖暉*表示，客戶擴建需求提振，加上集團垂直水平資源整合效益顯現、專案進度良好管控，帶動第二季中國及東南亞地區銷售成長，挹注聖暉*6月單月、第二季、上半年合併營收皆創歷年同期新高。隨著半導體、資料中心、電子組裝等產業後續資本支出持續增加，將進一步推升聖暉*業務接單動能。

展望2024年第三季，聖暉*表示，在手訂單案量保持高水位，集團持續擴增專業團隊、導入智能化管理，精進營運效率與專案品質，為打造集團中長期營運發展與市場競爭力，積極擴大海外市場布局，開創集團「國際化、差異化、多角化」競爭優勢，隨著整體效益逐步展現，可望助力未來營運寫新頁。

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