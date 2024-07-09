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仁寶6月營收雙成長 第2季業績增幅優於預期

2024/07/09 15:37

仁寶（2324）6月營收826.57 億元，月增6.9%、年增1.3%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕代工大廠仁寶（2324）6月營收826.57 億元，月增6.9%、年增1.3%；第2季營收2372.09億元，季增18.83%、年減2.74%；上半年營收累計達4367.8億元、年減3.65%，營運團隊表示，目前PC產業能見度有限，預計8月法說會再更新展望。

仁寶6月PC出貨300萬台，月增3.44%、年減9.09%，第2季出貨量為870萬台，季增16%、年對年持平，營運團隊表示，先前於首季法說會中預期第2季營收季增幅度約為個位數百分比，不過現在已經可以明顯看出實際表現優於預期。

仁寶指出，第2季營收之所以大幅超越首季表現，主要是受惠於旗下PC、智慧型手機、穿戴裝置、伺服器等4大產品線全面季增雙位數百分比，此外，非PC新事業也持續取得進展，可望推升未來的毛利率成長幅度。

仁寶目前聚焦醫療、伺服器與車用等非PC事業，其中，集團已透過波蘭子公司CGS Technology sp. z o.o.在當地投資約5.1億元，包括取得土地與興建廠房等相關費用，用以發展車電產品，預計明年第2季完工，年底小量試產。

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