面板雙虎Ｑ2營收皆呈雙位數成長 有機會轉虧為盈

面板雙虎6月營收下滑，Q2皆有雙位數成長。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板雙虎6月營收公布，友達（2409）、群創（3481）在電視面板需求轉弱下，皆比5月下滑，不過友達第二季營收743.3億元、群創 569億元，與第一季相比分別成長25%與12.6%。

友達即將於7月31日舉行法人說明會，屆時公布第二季財報與第三季展望，儘管7月開始部份電視面板報價開始下跌，不過目前所有電視面板皆呈現獲利狀態，友達毛利率已經連續2季轉正，法人預估友達很有機會在第二季轉虧為盈。

請繼續往下閱讀...

友達自結6月合併營收252.2億元，終止連4月成長，較5月減少0.5%，與去年同期相比增加9.9%。累計第二季合併營業額743.3億元，季增25.0%，與去年同期相比也增加17.4%。

以出貨量來看，友達6月面板總出貨面積達204.6萬平方米，較5月份增加10.3%，與去年同期相比增加1.4%。

2024年第二季面板總出貨面積達556.8萬平方米，較第一季增加5.1%，與去年同期相比減少2.4%。

群創營收則是連3個月下滑，6月自結合併營收為187億元，月減0.7%、年減3.1%；第二季自結合併營收569億元，季增12.6%、年增3.2%。

群創6月大尺寸合併出貨量計962萬片，月減7.3%；中小尺寸合併出貨量計2,060萬片，月增23.4%。第二季大尺寸合併出貨量3006萬片，季增17.9%；中小尺寸合併出貨量5485萬片，季減 18.6%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法