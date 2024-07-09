張忠謀明天93歲生日 張淑芬透露給他特別生日禮物

台積電基金會董事長張淑芬（右），今天現身高雄的「淨零高峰論壇」，與高雄市長陳其邁（中）同框，左為商周執行長郭奕伶。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 台積電創辦人張忠謀將於明天（10日）度過93歲生日，妻子張淑芬今天在高雄透露，給老公特別的生日禮物就是「我自己，把自己照顧好，就是給他最好的禮物」！

張忠謀出生於1931年7月10日，明天就是93歲生日，傳出他與夫人張淑芬等家人，6月中旬已一起搭郵輪去歐洲旅行，提前為93歲生日暖壽。

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張淑芬目前是台積電基金會董事長，經濟部與商周今天下午在高雄舉辦一場「淨零高峰論壇」，特別邀請她出席，與高雄市長陳其邁同台，張淑芬十分關注15至18歲年輕人的技職教育，跨讚陳其邁做得很好，讓許多年輕人翻轉、改變人生。

媒體問她說，張忠謀之前陪同輝達創辦人黃仁勳逛夜市，會不會驚訝他們倆的好交情？張淑芬回說:「我們本來就很好 ，不會驚訝，Jensen本來就是好朋友、老朋友！」被問到「張忠謀明天過生日，會不會請黃仁勳回來慶生？」張淑芬秒回:「不會請他回來，太麻煩了」！

媒體又問「給張忠謀的一句生日祝福是什麼？ 」張淑芬強調「就是健康快樂，永遠！」；至於是否準備特別的生日禮物？她則表示「我自己，把自己照顧好，就是給他最好的禮物」。

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