李遠哲挺童子賢核電言論 曝將任氣候變遷委員會顧問

前中研院長李遠哲今天上網路直播節目「中午來開匯」，表示已受邀擔任國家氣候變遷對策委員會顧問。（取自網路節目「中午來開匯」）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕前中研院長李遠哲今（9）天表示，已接受總統賴清德邀請，將擔任國家氣候變遷對策委員會顧問；面對該委員會副召集人、和碩董事長童子賢近來頻頻發表挺核言論，他直言認同童子賢對核電的看法，「大方向是對的」，認為不只要核電廠延役，還要設置新的核能電廠。

總統賴清德上月宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」，並延攬和碩董事長童子賢擔任委員會副召集人， 然而童子賢近期頻頻發表挺核言論，讓外界關注非核家園方向是否會產生變數。

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前中研院長李遠哲今天上網路直播節目「中午來開匯」，接受主持人黃光芹訪問。李遠哲親自透露，昨日總統賴清德透過秘書，邀請他擔任國家氣候變遷對策委員會顧問，他也已經答應，並提到自己已經87歲，在世界各國參與過許多2050淨零討論會議，認為自己有經驗、有責任告訴大家全球暖化及淨零重要性。

李遠哲提到，全球暖化溫度上升，地球逐漸變得不適合人居，近期麥加朝聖之旅就死了1000多人，如果地球升溫到攝氏三度帶來的氣候變遷災害，會讓人類無法生存，如果不積極減碳、減少溫室氣體排放，「人類會像恐龍一樣滅絕」，強調這不是危言聳聽，是科學家的觀點、負責任的態度。

李遠哲指出，目前距離2030年只有6年的時間，如果2030溫室氣體沒有減半的話，2050淨零是不可能的；就目前現有的技術，雖然核電有它的缺點，但可能帶來的災害與全人類的滅絕還是不能比，因此同意童子賢的核電言論，認為不只要核電廠延役，還要設置新的核能電廠，雖受到批評「但大方向是對的」。

李遠哲也說，若不用核電，用再生能源取代化石燃料，依照台灣的大小和人口密度都很不容易做到；面對能源議題，光靠核能延役可能也不夠，認為民進黨講的非核家園可能要往後延。他並提到，屆時委員會開會時候將表示意見，從顧問的角度告訴大家童子賢的核電言論是否有道理。

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