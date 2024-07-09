英國航空去年取消4000個航班 恐賠旅客41.6億元

英國航空公司與易捷航空正面臨為延誤乘客旅程中斷的訴訟，恐支付賠償金1億英鎊。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國航空公司在2023年取消了在英國的4000個航班。現今英國的航空公司正面臨為延誤乘客支付鉅額賠償金的風險。英媒指出，如果此案訴訟成功，可能會為整個行業的巨額賠償鋪平道路。

報導指出，包括英航和易捷航空已被英國高等法院起訴，理由是它們必須自動賠償航班嚴重延誤或取消的旅客。而律師也確認自2016年以來，有多達10萬個航班延誤或取消，因此，英航和易捷航空可能得面臨至少1億英鎊（約新台幣41.6億元）的賠償損失。

請繼續往下閱讀...

根據航空分析公司Cirium數據顯示，英國航空公司2023年取消了約2.3%從英國起飛的航班、即4033架次起飛，明顯高於航空業的平均水平1.4%。與廉價競爭對手易捷航空相比，英國航空取消的航班數量幾乎是2倍。

據報導，英航在2017年的一個假日週末，因電腦系統故障導致 7.5萬名乘客滯留、約1000架航班中斷。2023年5月，因IT問題導致英航超過175架航班取消。

2024年6月，英航因行李系統出現故障，導致旅行嚴重中斷。許多乘客需要等待數小時才能拿到行李。

因此，如果航班延誤超過3個小時，乘客有權獲得最高520英鎊（約新台幣2.1萬元）賠償金。但當事人必須聯繫航空公司提出索賠。但有些乘客可能不了解自己的權利，因此沒有因為航班中斷而尋求航空公司的賠償。

英國航空和易捷航空正在努力駁回此案。英國航空公司發言人表示，這種說法沒有適當的法律依據，將與易捷航空一起申請將其取消。易捷航空表示，這並沒有法律或程序依據，而且提起這項訴訟是為了透過從每項索賠中扣除利潤來獲利，目前已有方便的途徑讓符合資格的客戶獲得100%的賠償金。

英媒指出，這項具有里程碑意義的法律訴訟若獲得成功，將有數百萬名乘客可能會因航班延誤而獲得賠償，未來可能為整個行業的巨額賠償鋪平道路，從而增加受延誤和取消影響最嚴重的航空公司面臨賠償風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法