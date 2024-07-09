晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

活化南台南站副都心土地 南市府再釋出地上權招商

2024/07/09 13:38

南市府再釋出南台南站副都心第1期區段徵收剩餘可建築土地地上權案，歡迎各界踴躍參與投標。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南東區南台南站副都心第1期區段徵收土地在不動產市場的期待下，推出1筆車站專用區土地設定地上權招商，將於9月24日上午10時於台南永華市政中心辦理第1階段（資格審查）開標作業。

地政局表示，本次公開地上權招商的土地，位於生產路北側，為區段徵收後可建築土地，土地使用分區屬車站專用區，面積約為6590.13平方公尺，建蔽率60%、容積率為400%，是鐵路地下化新設南台南車站周遭區域少數得以入主，且可立即開發的素地，除了提供交通轉運，也適合作為購物商場、百貨零售、辦公室、旅館、餐飲、休閒娛樂等。

地政局長陳淑美指出，本案位於南台南站副都心第1期區段徵收開發區，區內有以生態聞名的巴克禮公園第2期，周邊亦包含文化中心、台南市立醫院、崇德市場商圈等，周邊亦持續有大型建案開發，此外還有台糖新都心循環宅、新都安居社會住宅、台南捷運紅線與藍線等重大建設。

陳淑美說，本案招商基地可銜接南台南車站，及先進運輸系統車站通廊，可望引入通勤人潮，另本案要求廠商無償提供市府托嬰中心空間，增加公益性，托育家長衍生的商業需求亦可和本基地商業機能互相呼應，未來前景可期。

本次招標得以單一公司或由2至5家公司共同組成企業聯盟參與投標作業，有意願投標者可於即日起至9月23日領取投標單，或來電區段徵收科（06）637-0949、637-4060，或上地政局網站（https://land.tainan.gov.tw/）查詢相關訊息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財