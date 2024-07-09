活化南台南站副都心土地 南市府再釋出地上權招商

南市府再釋出南台南站副都心第1期區段徵收剩餘可建築土地地上權案，歡迎各界踴躍參與投標。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南東區南台南站副都心第1期區段徵收土地在不動產市場的期待下，推出1筆車站專用區土地設定地上權招商，將於9月24日上午10時於台南永華市政中心辦理第1階段（資格審查）開標作業。

地政局表示，本次公開地上權招商的土地，位於生產路北側，為區段徵收後可建築土地，土地使用分區屬車站專用區，面積約為6590.13平方公尺，建蔽率60%、容積率為400%，是鐵路地下化新設南台南車站周遭區域少數得以入主，且可立即開發的素地，除了提供交通轉運，也適合作為購物商場、百貨零售、辦公室、旅館、餐飲、休閒娛樂等。

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地政局長陳淑美指出，本案位於南台南站副都心第1期區段徵收開發區，區內有以生態聞名的巴克禮公園第2期，周邊亦包含文化中心、台南市立醫院、崇德市場商圈等，周邊亦持續有大型建案開發，此外還有台糖新都心循環宅、新都安居社會住宅、台南捷運紅線與藍線等重大建設。

陳淑美說，本案招商基地可銜接南台南車站，及先進運輸系統車站通廊，可望引入通勤人潮，另本案要求廠商無償提供市府托嬰中心空間，增加公益性，托育家長衍生的商業需求亦可和本基地商業機能互相呼應，未來前景可期。

本次招標得以單一公司或由2至5家公司共同組成企業聯盟參與投標作業，有意願投標者可於即日起至9月23日領取投標單，或來電區段徵收科（06）637-0949、637-4060，或上地政局網站（https://land.tainan.gov.tw/）查詢相關訊息。

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