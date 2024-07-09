藍提電價審議須交立院 經長：不利台電永續經營及電網強韌建設

經濟部長郭智輝於立法院朝野黨團協商時，進行相關說明。（記者謝君臨翻攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院朝野黨團今（9）日協商「電業法第49條」修法等案。國民黨團提案要求，未來電價調整之決議，必須在1個月內送立院審議後實施。對此，民進黨團主張電價審議應回歸專業，而非由政治力介入。經濟部長郭智輝也說，若不這麼做，電價費率審議會失去獨立性，也會使電價審議結果具有高度不確定性，影響台電財務調度，不利台電永續經營及電網強韌建設工作。最終朝野並未達成共識。

國民黨團提案指出，有鑑於電力為民生基礎之所需，電價之變動對全國消費者物價指數及全民可支配所得影響至鉅。然而過去電價之調整，均由經濟部電價費率審議會所做決議，其決議內容無須經最高民意機關監督而直接施行，恐造成行政機關之濫權，為遏止行政機關濫權並彰顯民意，因此提出修法。

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對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，怎麼決定電價，需要嚴謹透明公開的計價公式，台電於2015年依據立院決議，訂出計算電價公式，2017年將電價審議會機制進一步入法，這也是立院通過的法律，就民進黨團立場和各國作法，從無立法機關介入，各國都是專業審查機制，電價是專業、而非政治可以決斷。

她說，立院議程安排極具高度不確定性，台電決定電價應能支持其穩健運作，若交由立院審議，台電在運作與財務分配上，都會受到政治力干預。最後，台電永續發展是責任政治，經濟部、執政黨要承擔，若立法權以修法方式取代行政權，未來台電營運發生危機，立院能夠負責？切莫作出不宜、不正確的修法提案。

國民黨團總召傅崐萁則認為，立院擁有百分之百民意，一定是最後捕手，當然尊重專家學者，但若專家學者可以審議所有事情，那未來總預算都給他們審議就好了，不可否定國會應有的功能和責任。

民進黨團總召柯建銘則反駁指出，傅崐萁所言不可類比，立院審法案、預算是憲法規定的職權；而電價審議是高度專業，立院絕對沒有這個能力。

此外，民進黨團、民眾黨團於會中，也針對電價費率審議會組成提出修正動議，在目前17人當中，學者專家應佔1/2。這部分各黨團均表達支持。

針對本案，郭智輝則提出3點說明，首先，多數國家都由行政部門或電力監管機構成立審議委員會，建立電價專業審查制度；其次，若不這麼做，該會失去獨立性，也會使電價審議結果具有高度不確定性，影響台電財務調度，不利台電永續經營及電網強韌建設工作；第三，因電價不確定，產業無法估算財務成本，影響產業投資決策，對於社會及經濟活動的穩定都會產生不好結果。

郭智輝也說，對於電價費率審議會的組成，專家學者需超過1/2，行政單位可以接受。

台電董事長曾文生補充說明，電價公布時間上的穩定性有其必要，因為不只對台電財務有影響，任何公司在編制隔年度財報、財務預算時，都要有電價估算值。近年穩定電價的做法，就是讓它有一定程度的可預測性，讓國內企業應該都能稍微掌握電價調整的斜率，讓社會有清楚訊號，可以做後續相關安排。

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