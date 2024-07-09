今年最大宗飯店標售「寒居飯店」開標前改採議價 有潛在買家正在協商

寒居飯店位處北市松江南京商圈建案「琢豐」的1至9樓，建物面積約3029.77坪。 （世邦魏理仕提供）

〔記者徐義平／台北報導〕底價高達41.5億元、今年最大宗飯店標售案「寒居飯店」，6月中開標前，突然改為私下議價方式進行銷售，據悉，目前已有潛在特定買家準備進入議約階段。

世邦魏理仕（CBRE）指出，該飯店案在標售前，有多組投資人領標單，包括開發商、專業投資機構，主要是為了尋求穩定收租，不過，因標售房產標的不是完整產權，樓上屬於住宅，因此，投標態度顯得相對保守。

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欣陸投控旗下的大陸建設表示，投資人於開標日前提出議約要求，因此目前尚在協商商業條件中，協商完成簽訂不動產買賣契約書時將依相關規定辦理重大訊息公告。

回顧當時欣陸投控公告，該飯店為自家建案「琢豐」的1至9樓，建物面積約3029.77坪，單層面積近400坪、有39個車位，與寒舍餐旅租約簽訂至2042年，不過，因簽有保密協定，無法對外透露租金金額。

房產業者指出，該飯店所處建案是欣陸投控旗下大陸建設在北市松江南京商圈推出的都更案「琢豐」，興建大上24層、地下6層，其中1至9樓由大陸建設當房東出租給寒舍餐旅，目前租金還有18年左右，10樓以上則是住宅，住宅部分則是由愛馬仕（Hermès） 御用建築團隊的法國RDAI 建築設計事務所打造，當初預售時每坪均價130萬元，近期實價最新揭露，為今年4月的12樓其中一戶，每坪單價逾170萬元。

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