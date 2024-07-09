保瑞6月營收近17億元 創15個月新高

圖為保瑞董事長盛保熙。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕生技股王保瑞（6472）今（9）日公告6月合併營收為16.97億元，創下15個月以來新高，月增0.5%、年增48%。累計第二季合併營收50.27億元，較前一季成長近76%，也是同期新高。

保瑞表示，6月旗下兩個事業體持續穩定進展，其中，美國子公司USL現有的產品銷售與原集團旗下負責美國市場業務的保盛藥業整併順利，未來美國市場之產品銷售渠道亦將整併至USL平台，不僅可大幅提升營運效率、減少運輸成本，亦能降低每年支付給外部第三方的管理、服務等費用，進而提高獲利品質。

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保瑞指出，6月下旬宣布收購位於美國的無菌製劑廠則是集團旗下持續強化全球CDMO業務最關鍵的策略佈局，此一廠區不僅是保瑞集團在全球的第10個藥廠，也是旗下第一個無菌針劑廠，除了補強了在針劑製程上的技術與產能，更使得保瑞集團在已經擁有生產大分子生技產品無菌製劑原料藥（Drug Substance）的能力下，進一步取得藥品成品（Drug Product）生產的製造能力，為旗下持續深耕大分子代工服務業務的保瑞生技增添競爭利基，可運用該針劑廠產能，協助客戶進行大分子藥品開發及商業化產品量產應用，奠定保瑞集團全球CDMO業務中下一波成長動能。

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