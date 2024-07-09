新加坡加強審查海外資金 中國富人回流香港

新加坡收緊對外國資金的審查，正在推動中國富人重新回到香港。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據投資移民顧問公司Henley & Partners，受到規模達30億新幣（約新台幣726億元）的重大洗錢案影響，使得新加坡收緊對外國資金的審查，正在推動中國富人重新回到香港。

《彭博》報導，Henley & Partners數據顯示，在經歷過去5年大量的富豪離港後，香港今年預計將迎來200名「高淨值人士」，主要受惠於家族辦公室稅收優惠，以及簽證、居留計劃等措施。與此同時，新加坡重大洗錢案使得家族辦公室和富人移民受到當局密切關注。

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這與疫情大流行時期的情況不同，當時香港嚴格的檢疫和動盪的政局導致大量的中國人湧向新加坡。然而，銀行家、服務供應商和保險業者表示，香港業務似乎正在好轉，而新加坡的針對洗錢的規範則讓一些客戶卻步。

香港財政司長陳茂波表示，2023年香港管理的資產成長2.1％，達到31兆港幣（約新台幣13兆元），主要受到私人銀行和理財表現強勁所帶動；去年資金淨流入則躍升超過3倍，來到近3900億港幣（約新台幣1.63兆元）。相較之下，2022年，私人銀行和財富基金的流入量降了約80％。

2名私人銀行家表示，新加坡爆發的洗錢案影響代表著一些銀行正在重新「了解客戶」，其中那些在新加坡的中國富人受到密切關注。新加坡金融管理局（MAS）在4月推出了數位平台，用於共享客戶資訊以打擊洗錢活動。香港1家服務業者表示，自那時候以來，已收到多名中國富人的洽詢，尋求搬遷至香港或在當地設家族辦公室。

香港大學金融學教授陳志武指出，對於許多中國億萬富豪來說，他們不喜歡政府任意干預、檢查或威脅個人財富，這正是他們想把資金轉移出中國的原因，如果新加坡像中國一樣進行更多的檢查、更嚴格的監管，就失去了吸引力。

陳志武補充，隨著中國富豪對新加坡的熱情減弱，現在他們熱衷於將更多家族辦公室業務設在香港。2名銀行業人士透露，在香港，私人銀行中國相關業務有所回升，新加坡的成長速度則放緩，代表流向新加坡的資金正在減少。

中國公民現在要將資金轉移到海外仍很困難，而香港IPO（首次公開發行）市場低迷也阻礙了富豪創造財富。但為全球家庭、金融機構提供財富諮詢服務的馬科維奇（Philip Marcovici）表示，儘管香港的政局出現變化，以及其他許多相關的挑戰，但富人仍有理由維持與香港的聯繫。

港府近年鼓勵財富管理產業的發展，根據官方公佈的數據顯示，自2021年6月以來，約有64個家族辦公室成立或擴大業務，其中49家來自中國。不過，新加坡洗錢醜聞曝光，推動中國富人遷港，也引發了一些擔憂，認為新的一些來到香港的人士恐怕有隱情。

法國外貿銀行（Natixis）亞太首席經濟學家賈西亞-赫雷洛（Alicia Garcia-Herrero）指出，在新加坡洗錢案被定罪的人包括持有萬那杜（Vanuatu）、聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）和土耳其護照的中國公民，這引發了人們對於洗錢的疑慮。

儘管部份中國富豪回流香港，新加坡仍是百萬富豪移民的熱門地點，據Henley & Partners統計，新加坡今年預計將迎來3500名百萬富豪，位居全球第3。財富調查公司新世界財富（New World Wealth）研究主管阿莫爾斯（Andrew Amoils）表示，香港的百萬富豪人口在2023年減少約500人後，預計將出現反彈。

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