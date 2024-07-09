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受惠台積電「錢」景樂觀 ASML股價衝破1000歐元新高

2024/07/09 09:11

全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）週一（8日）盤中股價一度突破1000歐元大關，創下公司歷年新高紀錄。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於大客戶台積電（2330）的樂觀展望，全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）週一（8日）盤中股價一度突破1000歐元大關，創下公司歷史新高紀錄。

綜合媒體報導，台積電迎來人工智慧（AI）和其他先進晶片的強勁需求，包括摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）和摩根大通（J.P. Morgan，小摩）近日相繼發表對台積電前景樂觀的投資報告，也使ASML受益。

戈迪納、花旗分析師日前也對ASML啟動利多觀察，列舉出今年下半年的各項利多，當中包括邏輯／DRAM晶片需求、上行的景氣周期、各國對設備的興趣，進而提升ASML公司2025年至2030年的營收預期。

受惠上述利多因素，ASML週一（8日）盤中股價一度突破1000歐元大關，最高漲1.7%至1010歐元，創下歷史新高，隨後漲幅收斂，最終收在997.9歐元，漲幅0.49%。今年迄今，ASML股價漲幅已超過50%。

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