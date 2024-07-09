中國掌握晶片新技術 ? ASML執行長 : 非常困難、曝關鍵原因

艾司摩爾執行長福克指出，中國掌握新晶片技術非常困難，關鍵在於曝光機技術複雜，中國缺乏專業知識。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國想方設法突破美國的晶片限制禁令，取得先進晶片、設備以發展高端晶片。對此，荷蘭半導體設備製造龍頭艾司摩爾（ASML）執行長福克（Christophe Fouquet）接受德國「商務日報」採訪表示，中國掌握新晶片技術非常困難，因為缺乏歐洲人的專業技術。

福克指出，曝光機技術非常複雜，要將其整合為一個系統極為困難，我們的知識非常豐富，整個生態系統都在這裡，對中國來說，沒有歐洲的專業知識，想掌握先進晶片技術將非常困難。

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對於市場擔心，中國是否有朝一日會掌握曝光機技術，福克表示，眾所周知，中國在先進晶片領域裡面，其技術可能落後美國10年。目前中國在成熟晶片領域很活躍。

對於曝光機造價越來越昂貴，其每台成本超過1.5億歐元，新一代High-NA造價甚至達到3億歐元，這對於客戶端是否會產生壓力。福克表示，我們的機器越來越貴了，但只要它們對我們的客戶有意義，這並不重要。

福克強調，據廣泛報導，我們的曝光機成本太高，High-NA並未被使用，但事實並非如此。福克說，艾司摩爾永遠不會建造成本高於附加價值的設備。

《路透》報導，艾司摩爾是全球最大的晶片製造設備供應商，也是歐洲第三大市值公司，市值達3900億歐元（約新台幣13.73兆元）。本週一（8日）股價首次短暫突破1000歐元大關，創下歷史新高。

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