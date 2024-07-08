台新金上半年獲利破百億大關 壽險子公司年增385％

台新金上半年獲利破百億大關。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金控獲利穩健，上半年交出漂亮成績單。台新金今天（8日）發布今年6月單月自結稅後盈餘為24.7億元，較去年同期成長63.6％；累計今年1~6月稅後盈餘為105.8億元，年增19％，每股盈餘EPS為0.77元；其中，主要子公司台新人壽今年1~6月獲利年增達385.2%。

台新金公布各子公司自結獲利狀況，台新銀行「6月單月」稅後盈餘15.2億元、年增43.4％，上半年稅後盈餘為 86.3億元，主要原因是核心業務獲利動能持續穩健，較去年同期成長 8.6%；銀行業獲利貢獻占台新金的81.6%。

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子公司台新證券「6月單月」稅後盈餘4.1億元，較去年同期成長64％，主要是證券市場指數上漲，「營業證券評價利益」增加及「承銷業務」成長，使得公司承銷業務收入提高。

台新證券累計上半年稅後淨利為14.9億元，較去年同期成長高達71.3%，主要受到今年證券市場指數上漲，且成交量較去年成長影響，致公司營業證券評價利益及經紀手續費收入增加，承銷業務成長，致公司承銷業務收入增加。

台新人壽方面，今年6月稅後盈餘2.9億元，主係因股票資本利得及股利收入增加；上半年累計稅後盈餘為13.1億元，年增率高達385.2%，台新人壽表示，主要是今年股票資本利得及兌換利益影響，即受惠證券市場大漲。

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