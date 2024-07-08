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天虹6月獲利年增近7倍 每股純益1.09元

2024/07/08 19:14

天虹自結6月獲利年成長 696.58%。圖為天虹經營團隊。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體設備及零備件廠天虹（6937）今（8）日應主管機關要求，公告自結6月營收2.53億元、年成長162.51%，歸屬母公司淨利7300萬元，年成長 696.58%，單月每股稅後純益1.09元，單月每股獲利已逼近第一季的1.25元。

天虹今盤中最高達277元，最後收254.5元，下跌18元、跌幅6.61%。因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求，今公布相關財務業務等資訊，以利投資人區別瞭解。

天虹受惠景氣復甦，自製設備、零備件接單都出現成長，化合物半導體設備已拿到台灣客戶訂單，預期今年業績可望逐季向上，下半年會比上半年旺，預估下半年營收比重約達全年的65%，全年營收目標將挑戰雙位數成長。

因應訂單與客戶需求，天虹規劃在新竹湖口廠擴充產能，預計今年第三季到位，估計無塵室面積將可較去年增加五成，產能則約可比目前增加一倍；公司並已在台南、竹北覓妥生產據點，以因應未來三到五年的營運需求。

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