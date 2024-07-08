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低軌衛星里程碑！數發部：OneWeb訊號覆蓋台澎金馬

2024/07/08 19:00

數發部「韌性建設司」司長鄭明宗展示OneWeb終端設備。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕天災或戰爭時，平常所使用的通話和網路都可能無法使用，這時衛星就派上用場，數發部在2年前決定要建立我國專用的星系，今天終於迎來重要里程碑，低軌、中軌衛星訊號皆涵蓋全島。

數發部「韌性建設司」司長鄭明宗興奮表示，「我們再也不怕天災或任何緊急狀況，如果有天橋斷、路斷、網路也斷了，我們還是可以透過衛星，提供國家軍政體系緊急通話，進行指揮調度」。

數發部去年起推動為期2年的非同步衛星驗證計畫，以概念驗證（PoC）的方式，在國內外設置低軌衛星為主、中軌衛星為輔的衛星設備，預計在今年底前，布建國內外770個終端設備站點。其中低軌衛星的合作業者為OneWeb，中軌衛星則是SES，而SES已在今年4月開通全台訊號。

低軌衛星OneWeb方面，數發部曾宣示要在今年上半年推動訊號覆蓋全島，鄭明宗帶領團隊不眠不休趕工，終於在6月底前完成工作。數發部今天舉行「非同步衛星緊急應變網路推動成果」記者會，由鄭明宗宣布OneWeb訊號涵蓋全台。

衛星系統若要如常運作，需要3大要素：在天空的衛星、終端設備、地面接收站，三者缺一不可，其中終端設備由數發部在國內外建置770個站點，而地面接收站方面，OneWeb覆蓋台灣的訊號是仰賴日本、泰國和關島的地面接收站，目前關島部分OneWeb已完成建置並開通服務。

鄭明宗指出，台灣全島和金門、馬祖、澎湖、蘭嶼等離島地區，都已可接收到中軌道衛星SES、低軌道衛星OneWeb的訊號，並可透過衛星設備使用即時通訊、收看新聞影片等服務；待今年下半年OneWeb設置在泰國的衛星地面站啟用後，將可提供台灣全國24小時的涵蓋。

非同步衛星驗證計畫2年經費共約5.4億元，預計在今年底結束，數發部次長林宜敬表示，已向國科會報告討論，有望爭取明年國科會提供預算，讓數發部繼續維運這些衛星系統。

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