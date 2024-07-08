最悲觀的華爾街分析師唱衰美股！BCA 估標普恐暴跌32％

BCA Research策略師預估，標普500指數將跌至3750點。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街最悲觀的分析師-BCA Research策略師貝雷津（Peter Berezin）表示，今年稍晚或2025年初，美國將遭遇經濟衰退，標普500指數將跌至3750點，比上週五（5日）收盤的5567點下跌 32%。

《商業內幕》報導，BCA Research首席分析師貝雷津在最近一份報告中表示，經濟衰退將在今年晚些時候或2025年初，衝擊美國經濟，經濟衰退將使標普500指數跌至3750點。

請繼續往下閱讀...

貝雷津說，市場普遍認爲軟着陸說法是錯誤的，美國將在2024年末或2025年初陷入衰退，世界其他地區的增長也將急劇放緩。

貝雷津的悲觀展望在一定程度上是基於美聯儲對於降息「拖拖拉拉」，而在經濟明顯衰退之前，美聯儲不會有意放鬆金融環境，「到那時，一切都太晚了」。

他強調，隨着職位空缺從疫情後的峰值大幅下降，勞動力市場正在走弱。辭職率、招聘率持續下降，以及最近4月和5月就業報告向下修正，也表明勞動力市場正在放緩。他說，兩年前失業的工人只需穿過街道就能找到新工作，現在變得越來越困難。

美國6月份的就業報告顯示，失業率從4%上升到4.1%，這是就業市場出現溫和疲軟的跡象。貝雷津指出，失業率上升最終可能導致消費者減少支出以積累預防性儲蓄，這將發生在消費者因拖欠率上升而借貸能力減弱之際，最終導致股市動盪。

貝雷津解釋，由於積累的儲蓄很少，信貸融資也越來越受限，許多家庭將別無選擇，只能抑制支出，支出減少將導致就業減少。而失業率上升將抑制收入增長，造成支出減少。

貝雷津直言，也許最重要的是，美聯儲透過降息來抑制任何經濟衰退的計劃，根本不會奏效。重要的是要體認到，對經濟重要的不是聯邦基金利率本身，而是家庭和企業實際支付的利率。

貝雷津說，消費者支付的平均抵押貸款利率約爲4%，而目前的抵押貸款利率爲7%左右。這意味着，即使美聯儲降息，抵押貸款利率下降，消費者支付的平均抵押貸款利率也將繼續上升，此狀況也適用於企業和未來幾年再融資的貸款，這些發展將引發更多違約，對銀行系統帶來痛苦，而且去年影響美國地區性銀行的問題並沒有消失。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法