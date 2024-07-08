AI數據中心是吃電怪獸 郭智輝2招確保供電穩定

經濟部長郭智輝接受媒體專訪，談及供電問題。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕AI產業建置的算力中心、數據中心被視為「吃電怪獸」，如何確保供電穩定？經濟部長郭智輝表示，2030年供電量足夠，不會跳票，但考量數據中心大量增設，餘裕恐怕不那麼充足，假設突然間1、2部機組停擺，恐怕釀成大停電，因此經濟部有兩個做法來確保供電穩定，一是提升電網設備妥善率，另一個就是「深度節電」，汰換耗能電器「能夠幫我省下5%的電」。

經濟部長郭智輝今接受Yahoo TV《齊有此理》主持人王時齊專訪時指出，2025至2028年期間供電確實較為吃緊，不確定因素就是數據中心的大量增設，「如果突然間來10個大型數據中心」，雖供電量還是夠，但用電需求突然間飆升到非常高的話，存量就不會那麼充裕，假設萬一有1、2台機組突然間「不舒服」的話，「那就完蛋了，那就真的會大停電」。

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王時齊詢問，那麼台灣要如何再增加興建新電廠？郭智輝表示，現在台灣蓋一個新電廠所需時間約6年，「坦白講2025到2028這一段會比較吃緊一點」，原因在於大家開始大量投入AI，所以經濟部現在方法有二，一是提升電網設備的妥善率，把妥善率做好，不要突然停電，另一是要開始推動進行「深度節能」工作。

何謂深度節電？郭智輝指出，就是汰除效率不佳的電器設備，更新為用電效率佳的設備，例如節電的家用電器。

王時齊續問：「那種節電只是小事，恐怕效益僅是杯水車薪」，郭智輝聞後直搖頭，指出「這個能夠幫我節省出5%的電」，除家電外，像是工廠老舊的耗電設備、馬達效率較差，這些都希望汰換成用電效率較佳的節能電器，「這樣我大概就可以擠出5％的電」。

5％的電如何量化？郭智輝說明，多了5％的電，意義是「我就不擔心今天數據中心的電要多少」。

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