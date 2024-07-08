《TIME》雜誌全球500大永續企業 台新金獲銀行產業世界第1

時代雜誌公布2024全球500大永續企業，台新金分別拿下銀行產業的世界第1、台灣金融業排名第1。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕《TIME》時代雜誌日前公布「2024年全球500大永續企業」（World’s Most Sustainable Companies 2024）評選結果；台新金控獲73.5分，為「全球跨產業」第63名，「全球金融相關產業」排名第9，「銀行產業」世界第1，「台灣金融業」排名第1。

對此，台新金總經理林維俊表示，今年2月台新剛獲「標普永續年鑑」銀行產業別全球Top1%最高榮譽，這次再登時代雜誌《台灣金融業榜首》殊榮，顯示台新認真推動永續的成果被世界看見與肯定，經營團隊及各子公司員工都倍感榮耀，讓全世界都看見臺灣不凡的永續價值。

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林維俊指出，我們依循集團訂定的ESG永續發展目標，聚焦氣候行動、金融共榮、永續賦能等三個關鍵議題，落實上下游整合及自身營運相關的永續作為。例如，率先制定集團的永續金融政策（如脫碳策略、客戶議合、投票政策等），透過董事會層級的企業永續委員會督導於各子公司實行，同時設定積極性脫碳政策（脫煤及非典型石化），投融資均設立不再承作及汰除年等。

台新金永續長李鎮宇指出，本次評選為《TIME》時代雜誌與數據公司 Statista 首次合作，從全世界超過5000家最具規模及影響力的公司，透過嚴謹的篩選排除後，再依公司20多項關鍵永續數據評分，篩選首步排除非永續的企業，如化石燃料、森林砍伐等產業。

其次再依據CDP （Carbon Disclosure Project, 碳揭露專案）評比、科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）及標普全球永續年鑑等國際永續評級，接著是檢視企業發布的永續報告書是否符合國際報告標準。

最後，透過報告書審視企業於環境和社會關鍵績效的各項指標，如國際永續評比機構、永續資訊透明度、國際永續標準對接度、女性高階主管佔比、性別平權、友善職場環境、淨零減碳作為等逾20項指標。

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