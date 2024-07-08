台股高點來了嗎？ 投信：Q3還有高點

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，在美國通膨趨緩、美國聯準會下半年啟動升息、台灣AI產業鏈完整等利多帶動下，台股第3季仍有高點可期，但接下來要留意美國大選變數、美國降息後的資金變化。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕「 沒有最高，只有更高！」台股今日在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）與廣達（2382）4大權值股攻高下，盤中一度攻克24000點大關，群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，在美國通膨趨緩、美國聯準會下半年啟動升息、台灣AI產業鏈完整等利多帶動下，台股第三季仍有高點可期，但接下來要留意美國大選變數、美國降息後的資金變化。

吳胤良表示，美國5月PCE下滑趨勢符合市場期待，油價又有基期效應，通膨趨緩態勢有望延續，也令下半年聯準會啟動降息的可能性提高，不過，隨著美國大選靠近，大選變數干擾下，國際股市包括台股在內仍不排除受到一些波動影響。

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針對台股，吳胤良分析，近期適逢股東會旺季，企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢往上。展望後市，台股下半年受惠於景氣面復甦、資金面充沛之雙重利多加持，多頭行情有望延續。

產業方面，鑒於台灣擁有完整的科技產業鏈，並在全球AI發展趨勢中扮演關鍵供應鏈要角，在AI發展持續之下受惠程度高，包括AI所帶動的伺服器供應鏈，以及延伸到終端裝置的商機仍可期；此外，在中美對抗下，對於在美有據點的台廠亦有利，舉例而言，美國生物安全法將限制美國公司將代工及研發交給中國業者，未來隨著法案推行實施，在美國當地擁有生產據點將成為CDMO廠商重要利基，可持續關注，其他產業方面，基於房市可望延續多頭，亦可留意相關類股表現。

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