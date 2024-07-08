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外資獲利了結？新台幣升轉貶 收32.493元

2024/07/08 18:40

新台幣升轉貶，收32.493元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕週一台股開高走高，盤中衝上24000點，續創新高，惟外資連兩日賣超、匯出，加上人民幣、日圓貶勢再起，台幣午後升轉貶，最後收在32.493元、貶1.8分，成交量放大至19.87億美元。

台股週一收在23878.15點，上漲321.56點，三大法人合計賣超138.78億元，其中，外資賣超幅度擴大至88.36億元。

新台幣匯價則是上沖下洗，早盤最高升抵32.395元、午後最低貶至32.512元，高低震盪1.17角。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日下跌0.07%，但日圓也貶值0.07%、韓元重挫0.26%、台幣貶0.06%、人民幣貶0.03%，僅新幣升0.03%。

匯銀主管指出，外資持有台股部位高，7月起進入台股除權息旺季，外資順勢調節、匯出並不意外，而上週美國公布就業數據有好有壞，市場對於聯準會9月降息有樂觀預期，使美元指數回落至105之下，惟聯準會主席鮑爾上週談話也指出，對降息需要有更多信心，亦即要更多數據支持，本週美國將發布6月消費者物價指數，在此前還有鮑爾將赴参眾兩會聽證會，預料金融市場將隨經濟數據以及鮑爾談話震盪。

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