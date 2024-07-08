上半年民參公建投資711億 高雄有望奪回招商王

財政部表示，上半年民參建設簽約金額711億元，以高雄市303億元最多。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部促參司表示，今年上半年民間參與公共建設簽約56件，民間投資金額711億元，與去年同期相當；其中，依「促參法」辦理的促參案件共33件，簽約金額199億元、年增逾6成。財政部促參司長李建賢表示，上半年以高雄市民參公建案件簽約金額303億元最多，今年高雄市有望奪回招商王寶座。

財政部指出，今年上半年簽約的民參公建案件中，包括：高雄市鼓山區長期照顧服務園區ROT+BOT案、嘉義市綠能永續循環中心BOT案等，符合社會需求的長照、環境污染防治設施，顯見各機關積極以促參結合民間力量，從以往常見的停車場、運動中心、文教設施等公共建設，逐漸擴大公建類別及範圍，以打造更優質的生活環境。

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各縣市中，以高雄市政府民參公建5件、簽約金額303億元最多，台北市10件、金額183億元次之，台中市排名第3，但8件簽約金額僅18億元。各部會中，則以交通部6件、簽約金額85億元最多。

財政部表示，今年下半年至明年上半年，公共建設商機仍潛力無窮，目前彙整各機關包含農業及資源循環再利用、環境污染防治、長照及醫療設施等76件、民間投資金額逾1300億元案源，其中46件為促參案，以文教設施案源最多，觀光遊憩設施金額較大。

為因應高齡化社會，李建賢表示，各機關積極推動長照促參，目前已簽約、簽約中或即將公告的長照促參案，合計21件。

財政部將於7月23日下午在華南銀行國際會議中心2樓舉辦「2024年度民間參與公共建設招商大會」，希望進一步媒合業者投資，也歡迎壽險業者踴躍參與，有助引進民間資金投入公共建設。

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